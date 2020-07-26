Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей, произошедших в Харькове и Харьковской области за неделю.

В Харькове трамвай столкнулся с бензовозом

За ошибку во время операции харьковский врач предстанет перед судом

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции инициировала проверку деклараций чиновника.По словам жителей Волчанского района, установленные стенд про успехи «Большого строительства» содержит неправдивую информацию.22 июля под стенами Харьковской областной государственной администрации прошел пикет учителей и родителей учеников, которые выступают против онлайн образования.Трагедия произошла на Кулиничевском водохранилище.Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.Об этом Наталья Попова рассказала на своей странице в Facebook.24 июля, на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской столкнулись трамвай и бензовоз DAF.По версии следствия, из-за действий медика пациент ослеп на один глаз.У 48-летнего медика обнаружили коронавирус