Предлагаем вашему вниманию дайджест основных новостей, произошедших в Харькове и Харьковской области за неделю.НАБУ проводит проверку декларации главы ХОГА Алексея Кучера
Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции инициировала проверку деклараций чиновника.
«Не позорились бы!» - жители Харьковской области критично отреагировали на стенд о фейковом ремонте дороги
По словам жителей Волчанского района, установленные стенд про успехи «Большого строительства» содержит неправдивую информацию.
Под стенами ХОГА прошла акция протеста
22 июля под стенами Харьковской областной государственной администрации прошел пикет учителей и родителей учеников, которые выступают против онлайн образования.
В Немышлянском районе подросток сорвался с дамбы и утонул
Трагедия произошла на Кулиничевском водохранилище.
В Харькове задержана группа, которая подозревается в вымогательстве денег у бизнесмена
Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.
В Харьковской области задержали сотрудника СБУ, торговавшего оружием
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
«Губернатор меня не услышал»: советница главы ХОГА объяснила причину своего увольнения
Об этом Наталья Попова рассказала на своей странице в Facebook.
В Харькове трамвай столкнулся с бензовозом
24 июля, на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарской столкнулись трамвай и бензовоз DAF.
За ошибку во время операции харьковский врач предстанет перед судом
По версии следствия, из-за действий медика пациент ослеп на один глаз.
Скончался легендарный врач харьковского Металлиста и сборной Украины Антон Худаев
У 48-летнего медика обнаружили коронавирус