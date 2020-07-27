По словам мужчины, боекомплект он нашел в лесополосе.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП, 26 июля в 23:53 в Чугуевское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Граково" обнаружен неизвестный с пакетом, в котором находятся боеприпасы.Прибывшие на место правоохранители установили, что правонарушителем оказался житель города Изюма, 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города."Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения гражданину. Изъятые предметы будут отправлены на экспертизу", - прокомментировали в ведомстве.