С 27 июля на Донбассе заработал очередной режим прекращения огня. Пока о нарушениях не сообщалось.

Режим прекращения огня на Донбассе, который заработал с 27 июля, соответствует настоящим мерам, которые были определены онтактной группой в Минске, сообщает пресс-центр штаба ООС."Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что приказ вступил в силу с 00.00 часов 27 июля.Вместе с тем, в штабе сообщают, что до наступления перемирия сепаратисты совершили за минувшие сутки 13 обстрелов, ранен один военный."Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловка и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов... ПОМ-2 ставят дистанционно, они имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может сдетонировать, и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - заявляют военные.