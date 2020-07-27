Исследования показали, что вода из харьковского трубопровода может ухудшать иммунитет и оказывать канцерогенное воздействие на организм.

Вода, которая льется из крана в домах харьковчан, может вызвать генетические проблемы и даже сократить продолжительность жизни. Такие результаты исследований обнародовали в программе "Тайный агент" на Новом канале. Журналисты отдали на проверку экспертам воду из Харькова, Киева, Тернополя и Черноморска.Самой опасной, по результатам исследования, признали воду из Харькова. При этом два показателя из трех оказались в пределах нормы.Так, в воде из харьковского трубопровода присутствует хлор. Его показатель в пределах нормы. Еще один показатель - жесткости - граничный с нормой. Это говорит о наличии разных солей.А вот показатель перманганатной окисляемости (этот показатель отражает общую концентрацию органики в воде - ред.) - значительно превышен. Это говорит о том, что такая вода может ухудшать иммунитет и оказывать канцерогенное воздействие, иммунотоксическое и генотоксическое действие.Биотест (исследование на токсичность), который провели в столичном Институте коллоидной химии и воды, показал, что если употреблять такую воду, то, человек будет чаще болеть, а продолжительность его жизни сократится.Десять подопытных рыбок данио-рерио провели в воде четверо суток (96 часов). Потом у рыбок взяли кровь на исследование. Результаты показали, что харьковская вода имеет хроническую токсичность - "клетки неправильно делятся, и появляется проблема на генетическом уровне".Все это говорит о том, что водопроводную харьковскую воду можно использовать только в качестве так называемой технической воды. Перед тем, как использовать воду из-под крана для питья или приготовления пищи, её необходимо дополнительно очищать - фильтровать.