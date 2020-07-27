Злоумышленником оказался 68-летний житель села Верхний Бишкинь Первомайского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 26 июля от бригады медиков поступило сообщение в полицию о ножевом ранении мужчины в Первомайском районе.Полицейские установили, что во время употребления спиртных напитков у 68-летнего хозяина дома возник конфликт со своим 46-летним знакомым. В результате ссоры хозяин нанес мужчине ножевое ранение в живот. С травмой пострадавшего доставили в районную больницу.68-летний мужчина не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления."По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается." - сообщили в ведомстве.