Положение о единой системе видеонаблюдения в городе Харькове будет рассмотрено на следующей сессии Харьковского городского совета.

Об этом 24 июля сообщил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.По его словам, этот документ будет регулировать функции коммунальных предприятий города, которые занимаются видеонаблюдением, а также определит Департамент цифровой трансформации основным субъектом, который будет заниматься развитием этой системы и обеспечением ее функционирования. Кроме того, Положение определит взаимоотношения с правоохранительными органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, относительно доступа к видеонаблюдению или видеоархиву.- Разные коммунальные предприятия развивают систему видеонаблюдения в городе. Например, КП «Горэлектротранссервис» устанавливает камеры на дорогах и перекрестках, обеспечивая аналитику по транспортной системе города. Есть камеры в местах массового скопления людей. На сегодня во всех наших КП сосредоточено более 3,5 тыс. разных камер. И наша главная задача - свести их все в единую систему видеонаблюдения, которая сможет обрабатывать весь видеопоток, сохранять его и предоставлять доступ при необходимости. Положение также определяет, что все частные объекты (супермаркеты, офисные центры, рестораны и т. п.), которые имеют камеры, могут присоединиться к единой системе, и мы будем к этому стремиться. Если мы привлечем частных субъектов, то получим еще около 10 тыс. камер, - рассказал Олег Дробот.Он подчеркнул, что единая система видеонаблюдения является одним из базовых элементов будущего Городского ситуационного центра.