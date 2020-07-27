Коронавирус (COVID-19) может стать сезонным как грипп и людям придется проходить повторную вакцинацию каждый год.

Такое мнение высказала специалист по инфекционным заболеваниям I-U Health Мэри Кей Фостер, передает WTRC-FM.Она отметила, что китайский коронавирус настолько новый, что пока ученые не уверены, что у человека может выработаться постоянный иммунитет после выздоровления.Фостер подчеркнула, что вирус часто мутирует и созданная вакцина может устареть. При этом современные вакцины ориентированы на генетическую структуру вируса, и как только вакцина будет создана, ее можно легко настроить, чтобы учесть эти мутации. Она пояснила, что аналогично применяются вакцины против гриппа, которые настраиваются для наиболее распространенных штаммов.Инфекционист также добавила, если вакцина против COVID-19 будет создана к началу 2021 года, то мир ожидает одна из самых масштабных кампаний по вакцинации населения.