Сборная Харьковской области-1 досрочно выиграла два комплекта золотых медалей чемпионата Украины по водному поло.

В Каменском (Днепропетровская обл.) состоялся решающий матч сразу двух чемпионатов Украины по водному поло: среди команд высшей лиги и среди юниоров 2002 года рождения. Встречались сборная Харьковской области-1 и команда из Львова.Харьковские ватерполисты опережали соперников на три очка в турнирной таблице, поэтому в случае успеха они досрочно становились победителями обоих чемпионатов.Первые два периода прошли в равной борьбе, и к большому перерыву сборная Харьковской области-1 вела только с разницей в один мяч 2:1 (голы у харьковчан забили Дмитрий Ашанин и Олег Кремса). Но постепенно преимущество харьковчан возросло, и в результате команда выиграла с общим счетом 8:3 (остальные голы забили Владимир Грабовский, Игнат Маймулин, Максим Горудко, Илья Митюрич, Дмитрий Ашанин и Олег Кремса).Таким образом, харьковские ватерполисты впервые за многие годы выиграли сразу два золотых комплекта наград — среди команд высшей лиги и среди юниоров 2002 года рождения.