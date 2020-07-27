Пострадавший получил перелом стопы.Фрунзенский районный суд рассмотрел дело об умышленных телесных повреждениях, в нанесении которых обвинялся экс-работник банка "Михайловский".
Согласно материалам дела, сотрудник банка пришел к клиенту по вопросу погашения долга, и, пытаясь попасть в тамбур и квартиру с целью пообщаться с должником, у подсудимого возник конфликт с другими жителями квартиры, одному из которых он нанес удар ногой по стопе. В результате чего пострадавший получил перелом.
В ходе заседания обвиняемый свою вину не признал, утверждая, что пострадавший сам получил повреждения, пытаясь нанести ему удар ногой и промахнувшись, однако судебная медицинская эту версию не подтвердила.
Выслушав все аргументы сторон суд принял решение назначить наказание обвиняемому в виде года лишения свободы, заменив его на условный срок. Также мужчина будет вынужден компенсировать 30 тысяч гривен морального вреда.