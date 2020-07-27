С начала перемирия в полночь 27 июля сепаратисты совершили два обстрела, заявил командующий Объединенных сил Владимир Кравченко.

Один из обстрелов произошел уже в первый час перемирия.- К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-йб отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - заявил он.- Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личному составу не составлял. И где-то около 9 часов утра при помощи ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины, - заявил Кравченко.Вместе с тем, он заверил, что ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.Кравченко добавил, что ответный огонь в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе будет мгновенным.- Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранения жизни личного состава и мирных жителей в зоне ООС, заверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным, - заявил Кравченко.