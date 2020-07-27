В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 8:00 29 июля до 12:00 30 июля будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.Водоснабжение будет прекращено в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, поселком Новозападным и поселком Затишье;- части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пер. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;- части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.Со списком всех адресов можно ознакомиться здесь Телефон для справок: