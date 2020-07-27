В августе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре в понедельник, 27 июля.По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, а в Карпатах – до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.В Укргидрометцентре отмечают, что данные наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 градусов, в горных районах 11-16 градусов теплаАбсолютный максимум температуры воздуха составляет 34-41 градусов, в Луганской области местами 42 градусов, в горных районах 26-33 градусов.Абсолютный минимум – 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье – до 145 мм"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей", – говорится в сообщении.Ранее Укргидрометцентр спрогнозировал, когда закончится летняя погода. Также синоптики считают, что погода осенью и зимой будет теплее нормы.Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, глобальное потепление в Украине идет вдвое быстрее, чем в целом в мире.