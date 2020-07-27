По состоянию на 27 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 544 случая заболевания коронавирусом (26 июля - 2 503 случая).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 111 подозрений на COVID-19, из которых 3 427 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 140 человек, из них 132 - жители Харькова. Также за это время 1 996 пациентов выздоровели, 122 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 июля в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 616 человек умерли, 36 122 пациента выздоровели.