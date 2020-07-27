В государственном учреждении «Хролевский исправительный центр (№140)» с целью обеспечения бесперебойного питания осужденных, начато заготовку солений из собственного хозяйства учреждения.

Отделом интендантского и коммунально-бытового обеспечения осуществлена переработку 300 кг овощей (огурцов, помидоров, кабачков) согласно плану заготовки овощей урожая 2020 года.Как отметил начальник учреждения Роман Хвостов, качественная и своевременная переработка овощей позволяет обеспечить полноценный и сбалансированный рацион питания осужденных учреждения в осенне-зимний период.