Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода.

Об этом заявила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец на брифинге в Киеве.- Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможность на несколько шагов вперед, - сказала Буславец на брифинге в Киеве в понедельник.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.Во время брифинга Буславец также заявила, что Украина полностью обеспечена топливом необходимым на отопительный сезон 2020/2021 годов.Как сообщалось, в июле Евросоюз принял стратегию внедрения возобновляемого водорода. Она предполагает дополнение интегрированной энергетической системы массовым промышленным производством возобновляемого водорода. Он может служить источником энергии там, где использование электричества затруднено. В перспективе он будет производиться в основном с использованием энергии ветра и солнца.