В Харькове заметили наглого героя парковки, из-за которого в многоквартирном доме нет горячей воды.

Об этом сообщает "Х**вый Харьков"."Вот это сверхумное создание припарковало своё корыто так, что коммунальщики не могут подъехать к траншее. Пробовали звонить владельцу - ноль ответа. На всякий случай — весь дом по Науки, 64-А без горячей воды", - говорится в сообщении.Там идут ремонтные работы, но из-за героя парковки их временно приостановили, и дом еще на определенное время остался без горячей воды.