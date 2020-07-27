Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медшколы выяснила, почему при коронавирусе на какое-то время пропадает обоняние.

Ранее кратковременная утрата обоняния (аносмия) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусной инфекции. Эксперты полагали, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, поэтому нейроны не передают сигналы о запахах в мозг.Новое исследование ученых о причинах потери обоняния у пациентов с COVID-19, опубликованное в журнале Science Advances 24 июля, опровергло выше упомянутое предположение.— Изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток, — сказал один из авторов исследования Сандип Роберт Датта.Он пояснил, что открытие дало надежду на то, что в большей части случаев коронавирус не приводит к серьезному повреждению нервных сетей. То есть после выздоровления нейроны не будут меняться, а потому полная потеря обоняния человеку не грозит.