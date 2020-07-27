На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду из Украины большого количества культурных ценностей, среди которых старинные иконы из натуральных жемчужин.

Как сообщает пресс-служба СБУ, по версии следствия, местный житель скупал иконы по всей стране. Он подыскивал покупателей за рубежом через Интернет, после чего по почте незаконно переправлял ценности за пределы Украины. Пытаясь избежать ответственности, контрабандист скрывал иконы внутри компьютерной техники, а почтовые отправления осуществлял от имени подставных лиц.В рамках уголовного производства следователи СБУ только в течение июля задокументировали два факта отправки злоумышленником международных посылок в Соединенные Штаты Америки со старинными иконами с натуральных жемчужин. Правоохранители блокировали эти отправления и изъяли иконы.По предварительным выводам экспертов, изъятые из отправлений иконы представляют культурную ценность и имеют историческое значение.Во время обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства в Харькове оперативники и следователи спецслужбы изъяли подготовленные к контрабанде старинные иконы и доказательства преступной деятельности.Правоохранители выясняют законность приобретения около 200 икон, найденных при обыске.Организатору контрабандного канала объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.