События На реке под Харьковом появился необычный катамаран (видео) источник 18:24 448 Необычный плот заметили на реке в Змиеве. Очевидцы выложили видео в Телеграм-канале "1654". "В Змиеве мужчины знают толк в романтике", - написал автор видео. Читайте также В полиции прокомментировали гибель коммунальщиков в Харькове (видео) В Харькове водитель сбил ребенка на пешеходном переходе Из ХОГА уволился еще один директор Департамента БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В полиции прокомментировали гибель коммунальщиков в Харькове (видео) События 20:29 Лента новостей В полиции прокомментировали гибель коммунальщиков в Харькове (видео) 20:29 В Харькове водитель сбил ребенка на пешеходном переходе 20:00 Из ХОГА уволился еще один директор Департамента 19:34 Ученые выяснили, почему у богатых мужчин больше проблем с высоким давлением 19:04 В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса 18:46 На реке под Харьковом появился необычный катамаран (видео) 18:24 Завтра в Харькове будет очень жаркий день 18:06