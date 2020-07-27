Необычный плот заметили на реке в Змиеве.

Очевидцы выложили видео в Телеграм-канале "1654".

"В Змиеве мужчины знают толк в романтике", - написал автор видео.


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