Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет об усилении пандемии коронавируса в мире.

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - заявил он в понедельник, 27 июля.Гебрейесус отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.По словам главы ВОЗ, пандемия "изменила мир". Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что "люди способны реагировать как позитивно, так и негативно".Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, добавил Гебрейесус.По последним данным, общее количество заразившихся в мире приближается к 16,5 млн человек, более 10 млн излечились, число жертв превысило 652 тысяч человек.