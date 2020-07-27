На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в 14:14 правоохранителям поступило сообщение от работника водоканала, что во время проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина, в колодце задохнулись газами три человека.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия. Подробности уточняются.стало известно о том, что на месте обнаружили тело погибшей женщины. Это уже четвертая жертва трагедии.