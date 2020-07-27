Работающие мужчины с более высокими доходами более склонны к развитию высокого артериального давления, сообщается в исследовании, представленном на 84-м ежегодном научном собрании Японского общества циркуляции (JCS 2020).

Высокий доход - высокое давление

- Мужчины с более высокими доходами должны улучшить свой образ жизни, чтобы предотвратить высокое артериальное давление, - сказал автор исследования доктор Синго Янагия из Высшей медицинской школы университета Хоккайдо, Саппоро, Япония. - Шаги включают здоровое питание, физические упражнения и контроль веса. Алкоголь следует поддерживать на умеренном уровне и избегать пьянства.Во всем мире более одного миллиарда человек страдают от высокого артериального давления. Болеют около 30-45% взрослого населения, что составляет более 60% людей старше 60 лет. Высокое давление является основной глобальной причиной преждевременной смерти, на которую в 2015 году приходилось почти 10 миллионов смертей. Из них 4,9 миллиона были вызваны ишемической болезнью сердца, а 3,5 миллиона - инсультом.По сравнению с мужчинами в группе с самым низким доходом, у мужчин в группе с самым высоким доходом почти в два раза выше вероятность развития высокого артериального давления.Результаты были согласованы независимо от возраста и не зависели от базового артериального давления, места работы, профессии, количества членов семьи и курения. Отношения были немного ослаблены после учета потребления алкоголя и индекса массы тела (ИМТ; кг / м 2 ), которые были выше у мужчин в группах с более высоким доходом.У женщин не было значительной связи между доходом и артериальным давлением. Однако женщины с более высоким доходом в семье имели меньший риск развития высокого кровяного давления.