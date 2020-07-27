Народный депутат Украины обсудила с представителями громады Коломака земельную реформу.

27 июля Юлия Светличная провела встречу с жителями Коломака, с которыми обсудила вопросы земельной реформы и необходимость сохранности земельного богатства страны и региона для того, чтобы на нем работали украинские фермеры.«Считала и считаю, что единственным настоящим владельцем земли должен быть украинский крестьянин, украинский фермер и украинский производитель. Государство должно заботиться о них и помогать. Целью реформы должны быть развитие фермерского класса и внутреннего производства.Людей надо обеспечить рабочими местами и достойной заработной платой», - написала нардеп на своей официальной странице в Facebook.