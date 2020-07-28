Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. За последний месяц число предложений по работе за границей увеличилось на 20%.

В начале лета на сайте Jooble было размещено 6700 зарубежных вакансий для украинцев, а за месяц количество таких предложений по работе выросло почти на 20% – до восьми тысяч, сообщает Opendatabot.По информации портала, в топ-7 стран по количеству вакансий для украинцев входят: Польша (5526 запросов), Чехия (254), Германия (204), Россия (140), Литва (85), Беларусь (81), Латвия (51).По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, за 2019 год украинцы перечислили в страну из-за границы около 12 млрд долларов.– По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают в своей стране около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше – 600 евро (почти 700 долларов). Так что подобная динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свою семью, – говорит глава ассоциации.По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство же попадает в другие страны по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).По состоянию на начало июня количество вакансий для украинцев в других странах, по данным Jooble, составляло 6 701. Этот показатель постепенно увеличивался и к 30 июня составил 7 610.В июле рост продолжался. На 16 июля количество вакансий достигло 8 186, а на 18 июля – 8 245.Как отмечает американское издание Foreign Policy, в Польше украинскую рабочую силу просто некем заменить. Часть вакансий на польских предприятиях «закрывают» сами поляки, а также работники из азиатских стран. Однако агентства по трудоустройству неохотно привлекают непальцев, индийцев и бангладешцев.– Мы долго ожидаем документов. Кроме того, есть культурные и языковые различия, которые затрудняют контакт. Польша имеет в Украине шесть консульств, обслуживающих около сорока миллионов украинцев, а в Индии, например, – только два, и они обслуживают полтора миллиарда человек в этой стране, а также соседних Бангладеше и Непале, – сообщил изданию директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.В последние годы Польша стала крупнейшим в Евросоюзе импортером иностранных работников. В 2018 году эта страна выдала вид на жительство 635 тысячам иностранцев. Это пятая часть от всех таких документов, выданных странами ЕС.До сих пор не существует полной официальной статистики о количестве украинцев, работавших в Польше. На основании анализа альтернативных источников информации (опросов в крупных городах, данных пограничной службы, статистики плательщиков единого социального взноса) было установлено, что с 2013 года и в последующие пять лет в этой стране работало на постоянной или временной основе около двух миллионов украинцев.Украинских работников, получивших образование и работающих в Польше, уже начинают привлекать немецкие компании.