Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. За последний месяц число предложений по работе за границей увеличилось на 20%.В начале лета на сайте Jooble было размещено 6700 зарубежных вакансий для украинцев, а за месяц количество таких предложений по работе выросло почти на 20% – до восьми тысяч, сообщает Opendatabot.
По информации портала, в топ-7 стран по количеству вакансий для украинцев входят: Польша (5526 запросов), Чехия (254), Германия (204), Россия (140), Литва (85), Беларусь (81), Латвия (51).
По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, за 2019 год украинцы перечислили в страну из-за границы около 12 млрд долларов.
– По данным Госстата, 42,7% украинцев зарабатывают в своей стране около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше – 600 евро (почти 700 долларов). Так что подобная динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свою семью, – говорит глава ассоциации.
По данным социологических опросов, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство же попадает в другие страны по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%).
По состоянию на начало июня количество вакансий для украинцев в других странах, по данным Jooble, составляло 6 701. Этот показатель постепенно увеличивался и к 30 июня составил 7 610.
В июле рост продолжался. На 16 июля количество вакансий достигло 8 186, а на 18 июля – 8 245.
Как отмечает американское издание Foreign Policy, в Польше украинскую рабочую силу просто некем заменить. Часть вакансий на польских предприятиях «закрывают» сами поляки, а также работники из азиатских стран. Однако агентства по трудоустройству неохотно привлекают непальцев, индийцев и бангладешцев.
– Мы долго ожидаем документов. Кроме того, есть культурные и языковые различия, которые затрудняют контакт. Польша имеет в Украине шесть консульств, обслуживающих около сорока миллионов украинцев, а в Индии, например, – только два, и они обслуживают полтора миллиарда человек в этой стране, а также соседних Бангладеше и Непале, – сообщил изданию директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.
В последние годы Польша стала крупнейшим в Евросоюзе импортером иностранных работников. В 2018 году эта страна выдала вид на жительство 635 тысячам иностранцев. Это пятая часть от всех таких документов, выданных странами ЕС.
До сих пор не существует полной официальной статистики о количестве украинцев, работавших в Польше. На основании анализа альтернативных источников информации (опросов в крупных городах, данных пограничной службы, статистики плательщиков единого социального взноса) было установлено, что с 2013 года и в последующие пять лет в этой стране работало на постоянной или временной основе около двух миллионов украинцев.
Украинских работников, получивших образование и работающих в Польше, уже начинают привлекать немецкие компании.