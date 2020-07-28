За семь месяцев 2020 года на таможню поступило 233 запроса на публичную информацию, из них 218 – в электронном виде. Обращения касались кадровых и общих вопросов.

В частности, граждане спрашивали о наличии вакантных должностей на таможне, о ее структур, графике работы таможенных пунктов пропуска. Поступали также запросы о предоставлении статистической информации, таможенного оформления и т. п., сообщает пресс-служба Слобожанской таможни.На все запросы таможня дает ответы в установленный законодательством срок.Запрос на получение публичной информации может быть подан:– по почтовому адресу: 61003, г. Харьков, ул. Короленко, 16б;– по электронному адресу: sb.post@customs.gov.ua;– по факсу: (057) 731-31-13;– по телефону: (057) 714-18-40;– в устной форме должностным лицам сектора по работе с обращениями граждан и запросами на публичную информацию отдела обеспечения работы и документооборота Слобожанской таможни.Наиболее приемлемым способом передачи запроса во время карантина является подача по электронной почте.