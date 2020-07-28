В Одесской области в Белгород-Днестровском при раскопках возле Аккерманской крепости нашли древнюю стеклянную бутылку.

Предполагается, что она может относиться к периоду Османской империи XVIII века. О находке сообщил одесский историк Андрей Красножон в Facebook.Старинная бутылка (фото - личный Facebook Андрея Красножона)Сосуд, найденный при раскопках, оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета. Как отмечает сам Красножон, дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.