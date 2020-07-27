У сотрудников отсутствовали средства защиты от опасных для жизни испарений.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение о происшествии поступило в Основянского отдела полиции 27 июля около 14:15 от работника коммунального предприятия, который сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников.Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина.В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.Информация внесена в Единый реестр учета. В настоящее время по адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.