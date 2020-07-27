Пострадавшего госпитализировали.Как сообщает пресс-служба ГУНП, информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и проспекта Юбилейного поступила в полицию 26 июля в 15:16.
Прибывшие на место аварии правоохранители установили, что водитель автомобиля «ВАЗ» сбил ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Факт аварии зарегистрирован в Едином реестре заявлений и сообщений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего