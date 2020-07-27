Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте администрацииКак стало известно Вечернему Харькову, из Харьковской областной государственной администрации уволился Директор департамента гражданской защиты Павел Пономаренко. Согласно опубликованному документу, причиной увольнения стало заявление Пономаренко, поданное 20 июля.
Напомним, что ранее из ХОГА уволились глава Департамента ЖКХ и инфраструктуры, глава Департамента массовых коммуникаций, заместитель Кучера, а также советница по медицинским вопросам, заявившая, что причиной увольнения стало то, что в руководстве ее не слышат.