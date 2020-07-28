Владелец боеприпаса заявляет, что нашел его в лесу.

Как сообщают в пресс-службе полиции, вечером 27 июля поступило сообщение из службы «102» о том, что сотрудники Управления патрульной полиции обнаружили у дома по проспекту Победы в Харькове 43-летнего мужчину, у которого изъяли гранату «РГД-5».По словам мужчины, боеприпас он нашел на поляне недалеко от кафе, расположенного в селе Черкасская Лозовая Дергачевского района.Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в отношении мужчины.Цель хранения боеприпаса устанавливается.