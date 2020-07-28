Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Однако, в случае подтверждения особо крупного размера изъятых наркотических средств, срок наказания может быть больше.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 27 июля работники полиции провели санкционированный обыск в домовладении 23-летнего мужчины, в ходе которого обнаружили около 300 граммов каннабиса, растения конопли, самодельное устройство для курения наркотических средств и устройство для измельчения с остатками наркотического вещества."По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В случае подтверждения особо крупного размера изъятых наркотических средств, срок наказания может быть больше", - сообщили в ведомстве.