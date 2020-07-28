От удара током пострадал мужчина 1959 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 27 июля в 15:28 на номер «101» поступило сообщение о том, что в поселке Докучаевское на электроопоре находился человек, которого ударило током.Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что на самом верху бетонной электроопоры, пристегнувшись поясом висит человек.Спасатели, после того как работники энергослужбы обесточили провода, с помощью выдвижной лестницы отцепили пострадавшего мужчину и спустили на землю. В дальнейшем бригадой медицинской службы мужчину госпитализировали в 4-ю больницу неотложной скорой медицинской помощи с диагнозом ушиб головы и удар электрическим током.