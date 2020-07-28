Движение транспорта по ул. Университетской, на участке от ул. Кузнечной до ул. Кооперативной, будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали.На этот период объезд закрытого участка будет организован по Гимназической набережной, пер. Подольскому, пер. Короленко, пер. Армянскому, пл. Павловской и др.Также с 8:00 до 17:00 28 июля автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:(при движении в сторону центра города):№218э, 304э: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский - пл. Павловская и далее по маршруту;(при движении в сторону пл. Конституции):№219: - Нетеченская набережная - Гимназическая набережная - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский - пл. Павловский - ул. Университетская и далее по маршруту;(при движении в сторону ул. Москалевской):№219э: - пл. Конституции - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - Гимназическая набережная - Нетеченская набережная и далее по маршруту;(при движении в сторону пр. Гагарина):№246э, 304э: - пл. Павловская - пер. Плетневский - ул. Кооперативная - пер. Подольский - ул. Вернадского и далее по маршруту.Кроме того, с 10:00 до 17:00 28 июля будет запрещено движение трамваев по пер. Рыбасовскому, ул. Грековской и ул. Университетской, на участке от ул. Гольдберговской до пл. Павловской при движении в сторону центра.В связи с этим, движение трамвая №3 будет организовано следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - Залютино (в обратном направлении - без изменений).