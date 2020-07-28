С утра опаздывали с вылетом из Харькова самолеты в Египет и Турцию.

28 июля в аэропорту "Харьков" задержали рейсы в Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Анталию (Турция). Самолет из Харькова в Шарм-Эль-Шейх (рейс PQ 7121) должен был отправиться 28 июля в 00.05, однако вылетел в 1.26. Рейс в Анталию PQ 4261 был запланирован на 10.25 28 июля, сейчас ожидаемое время вылета - 11.10. Оба рейса выполняет авиакомпания SkyUp Airlines.Как сообщили в аэропорту "Харьков", указанные рейсы — чартерные, поэтому могут задерживаться, причину не называют.— По данному вопросу необходимо обращаться к туроператору или авиакомпании, которые выполняют данный рейс, так как рейсы являются чартерными и выполняются согласно собственному установленному расписанию. Это не регулярный, чартерный рейс. Они могут менять расписание. На то они и чартерные рейсы. Это стандартная практика, — сказала KHARKIV Today менеджер по маркетингу и связям с общественностью в аэропорту "Харьков" Алина Печерица.