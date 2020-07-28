Фотографии из семейных альбомов харьковчан могут стать книгой.Как рассказал 27 июля депутат городского совета, автор серии книг об истории Харькова Габриел Михайлов, это издание отличается от предыдущих тем, что у него будет несколько иная концепция - человек в контексте истории города.
- Если в наших предыдущих книгах мы ставили во главу угла архитектуру Харькова, стиль былого времени, то концепция нового издания совершенно другая. Здесь основой книги станут люди - жители города. Таким образом, мы даем возможность харьковчанам вписать себя и своих родных в историю Харькова через новую книгу. Поэтому мы призываем всех поискать в своих семейных архивах снимки родителей, дедушек и бабушек на фоне узнаваемых мест города, - отметил Габриел Михайлов.
По его словам, помимо возможности увидеть свои семейные фото в новой книге, у тех, кто пришлет снимки, будет еще один бонус: они автоматически станут участниками конкурса «Семейный альбом». Он проводится каждый месяц на страницах проекта «Привет из Харькова» в «Фейсбуке» и в «Инстаграме». Для участия в конкурсе надо прислать фотографию из семейного архива на фоне узнаваемого места Харькова. Победителем будет считаться фото, которое наберет наибольшее количество лайков, а его владелец получит в подарок одну из книг. К участию допускаются фото, снятые до 1985 года.
- Несколько лет назад мы объявляли подобный конкурс, и нам присылали и приносили бумажные фотокарточки. Сейчас мы перешли в онлайн. Конечно, карантин не мог не повлиять на наше решение. А еще многие хотели приобрести книги. Но так как наш проект не коммерческий, мы их не продаем и не планируем продавать. Тем не менее, все больше людей хочет знакомиться с историей города, и мы нашли такой формат. Я думаю, он будет удобен многим. На этих страничках вы увидите материалы из наших книг, которые сопровождаются описанием архитектурных объектов прошлого, отдельных периодов истории Харькова, сможете сравнить одну и ту же улицу в прошлом и настоящем, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах на историческую тематику и, конечно, увидеть фото из своего семейного альбома, - отметил Габриел Михайлов.