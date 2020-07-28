Первая передвижная мобильная лаборатория начала обследовать газовые сети в Харьковской области.

Как сообщили в АО "Харьковгаз", Toyota Hilux оборудован приборами французской компании Gazomat, которые позволяют определить места повреждения труб и утечек газа. Эти приборы фиксируют концентрацию газа на расстоянии в 8 метров при скорости движения автомобиля до 40 км в час.В бригаде мобильной лаборатории - водитель и два специалиста. Восемь датчиков на бампере анализируют воздух и выявляют наличие в нем метана. Предполагаемое место повреждения трубы фиксируется на карте, а программа сообщает об этом сигналом. В дальнейшем точное место утечки газа определяется специалистом с помощью ручного течеискателя. На место повреждения трубы вызывается аварийная служба 104 для локализации аварийной ситуации.Ежегодно АО "Харьковгаз" проводит комплексное приборное обследование около 4 тыс. км газопроводов по всей области.