Стоимость зерновых культур в стране продолжает расти и это отражается на цене продуктов питания. По мнению экспертов, хлеб в Украине будет дорожать, причем подорожание может опережать инфляцию.

– У нас и так было отложенное подорожание хлеба за последние годы. Плюс мировой рост цен на зерно повлияет на стоимость всех продуктов связанных с пшеницей. Они продолжат дорожать до конца 2020 года примерно на 4–5%. После этого они остановятся в цене и просто будут дорожать на процент инфляции, – прогнозирует директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.Также, по его словам, продолжает расти и стоимость зерновых культур в стране. По мнению Алексея Дорошенко, в этом сегменте продуктов питания наблюдается активный рост в течение нескольких последних лет.– У нас и так цены на хлеб, макароны и муку шли вверх ежегодно. Если овощи, фрукты и другие продукты еще как-то останавливались в цене, то как раз хлеб продолжал дорожать. Скорее всего, в следующем году подорожание хлеба будет опережать инфляцию, – предполагает эксперт.За прошлый год, по данным Госстата, средняя цена на пшеничный хлеб выросла на 5,7%, а на ржаной и пшенично-ржаной – на 13%. Сегодня среднее потребление хлеба на душу населения в Украине составляет 115 граммов в сутки. К слову, биологической нормой считается 240 граммов в сутки.