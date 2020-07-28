Оплатить парковку в Харькове теперь можно через Telegram

Об этом 28 июля в своем Telegram-канале сообщил городской голова Геннадий Кернес.Он напомнил, что уже несколько месяцев в Харькове действует городская реформа системы парковок, и городская власть постоянно работает над тем, чтобы оплачивать парковку было быстро и удобно.«Поэтому совместно с «ПриватБанком» был разработан специальный чат-бот в Telegram @ParkingChatBot. Это альтернативный способ оплаты. Он позволяет за несколько кликов оплатить парковку через повседневный мессенджер, как только водитель подъезжает к пункту назначения. Оплата проходит через «Apple Pay», никаких дополнительных усилий для ввода данных не требуется», - отметил Геннадий Кернес.