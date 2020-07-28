В Украине стартовала операция “Безопасное шоссе”, сообщили в пресс-центре Национальной полиции Украины.

К проведению отработки по усиленному патрулированию дорог привлекут подразделения блока превентивной деятельности. Такие меры проводятся, чтобы сократить количество ДТП, и повысить уровень безопасности для всех участников дорожного движения, говорят в Нацполиции.По словам председателя Нацполиции Игоря Клименко, в июле этого года на украинских дорогах произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали или погибли люди.– Сейчас «горячая» пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним – и количество ДТП. Для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции, – отметил Игорь Клименко.По его словам, особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут контролировать не только водителей, но и пешеходов, а также велосипедистов.