Доказательств того, что возбудитель Covid-19 может распространяться через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах нет. Возможность распространения инфекции во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, находятся на суше, сообщает Центр общественного здоровья.– Если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться, – считают специалисты ЦОЗ.Защититься от коронавируса, по мнению медиков, поможет: дистанцирование, регулярное мытье рук с мылом или обработка их антисептиком с 79%-ным содержанием спирта, соблюдение правил респираторной гигиены.В ЦОЗ сообщают, что эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя Covid-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах – на него пагубно воздействуют дезинфицирующие средства для очистки.Также ЦОЗ рассказывает о статье итальянских исследователей, в которой говорится, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что коронавирус присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.Кроме того, эксперты ВОЗ и CDC говорят, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции не сообщалось.