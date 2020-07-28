Скандальный законопроект №2695 был принят только в первом чтении, но уже вызвал бурю недовольства у автолюбителей. Всего за пять дней петиция за прекращение его рассмотрения, размещенная на сайте президента, набрала почти 27 тысяч голосов. Какие новации предлагает документ и что возмутило украинцев?

Засады патрульных в кустах возвращаются?

Проверка авто без понятых

Срок давности вырастет до года

За превышение скорости – гигантские штрафы

Админкодекс необходимо менять

А тем временем…

Петиция, предлагающая «прекратить рассмотрение законопроекта №2695, который увеличит полицейское бесчинство и коррупцию», ожидает рассмотрения президентом.«Расширение полномочий полицейских, которые предложены в законопроекте, является следующим «звоночком» к построению полицейского государства. Эти пункты направлены на сужение свободы водителей, расширение полицейского произвола и взяточничества. Принятие этого или других, похожих по содержанию, законов приведет к учащению трагедий – таких, как преступления полицейских 23, 24 мая 2020 года в Кагарлыке. Как известно, работники полиции часто превышают существующие полномочия, поэтому их расширение и повышение административной ответственности не может привести ни к каким улучшениям, а только к их преступному обогащению путем взяточничества», – говорится в петиции.В первую очередь, считают авторы петиции, должны рассматриваться вопросы, касающиеся повышения ответственности работников полиции за превышение служебных полномочий и вынесение незаконных постановлений. А общий вектор полномочий полицейских должен двигаться в сторону сужения – для приоритетного соблюдения прав и свобод населения нашего государства.– Вот тут-то собака и зарыта. В принципе, нормы, прописанные в законопроекте, правильные… если они действуют в цивилизованной стране. А наш народ не доверяет стражам порядка и справедливо опасается, что изменения выльются в полицейский произвол, – комментирует ситуацию адвокат Роман Чумак.Одно из главных и самых спорных нововведений законопроекта №2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» предусматривает расширение прав полицейских.По словам Романа Чумака, в действующем законодательстве есть определенный перечень оснований, по которым полиция может остановить автомобиль. И часто возникает вопрос: если водителя незаконно остановили и выявили, что он в состоянии алкогольного опьянении, законно ли это? Новым законопроектом в качестве основания для остановки транспортного средства предусмотрено проведение профилактических мер в сфере дорожного движения. То есть полиции предоставляется право останавливать машины, осматривать их и проверять водителей на предмет алкогольного опьянения по сути без всяких на то оснований.– В теории предполагается, что будут проводиться какие-то месячники профилактики нарушений дорожного движения, соответствующий организационно-распорядительный акт должен быть опубликован на официальном сайте МВД. А на практике это будет означать, что полицейские смогут останавливать любого водителя, независимо от наличия или отсутствия оснований. Во всяком случае, законодатели предлагают дать им такое право, – говорит адвокат. – Все как раньше, когда гаишники устраивали засады в кустах и останавливали машины по поводу и без повода. Вот такой «сome back to USSR» предлагается этим законопроектом.И это, в принципе, было бы нормально, если бы полицейские не превышали своих служебных полномочий.– Однако с учетом нашей ментальности и нашей ситуации рассчитывать на кристальную честность всех без исключения стражей порядка не приходится. Если первый набор в патрульную полицию действительно проходил из мотивированных ребят, которые шли туда по зову сердца, то, к сожалению, качество нынешних сотрудников, мягко говоря, хромает. И риск, что будет много нарушений со стороны правоохранителей по отношению к водителям, имеется, – уверен Роман Чумак.Также в законопроекте расписан порядок действий водителей при остановке транспортного средства полицейским.– Все расписано пошагово: выключить двигатель автомобиля и изъять ключ из замка зажигания, передать для проверки удостоверение водителя соответствующей категории, включить аварийную сигнализацию, выйти из транспортного средства и так далее и тому подобное. Раньше так четко, по пунктам порядок действий водителя расписан не был. И еще хочу обратить внимание на важное уточнение: по требованию полицейского водитель обязан не предъявить, а именно передать документы, – подчеркивает Роман Чумак.Кроме того, прописано, как именно полиция имеет право проводить проверку автомобиля.– Осмотреть салон, заглянуть в багажник, поднять капот. То есть теперь полицейский имеет право на полный осмотр автомобиля. По ныне действующим правилам полиция может попросить водителя открыть багажник, но в случае отказа вынуждена вызывать следственно-оперативную группу, – продолжает Роман Чумак. – По новым правилам, если их примут, для осмотра автомобиля полицейским не нужно будет в обязательном порядке привлекать двух понятых. Достаточно вести видеофиксацию происходящего нагрудной камерой, а материалы затем обязательно прикрепить к административному делу.Учитывая, что украинцы особого доверия к полиции не испытывают, эта норма закона тоже вызывает вопросы. Хотя немцам, например, или американцам опасения наших граждан по этому поводу абсолютно непонятны.– Если спросишь у жителей Германии, привлекаются ли при проведении обыска понятые, немцы застывают в недоумении: «А что такое понятые?». – «Понятые следят, чтобы полицейский не нарушил ничьи права». На что те искренне удивляются: «А как полицейский может их нарушить?». Все – вопросов больше нет. Действительно, зачем нужны понятые, чтобы следить за полицейским, который обязательно соблюдает закон? – разводит руками Роман Чумак.Законопроект предусматривает усиление ответственности за вождение в пьяном виде.– Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повышают, но предлагают наказывать нарушителей еще и административным арестом на 10–15 суток, а также лишением прав на срок от трех до десяти лет. Такое наказание предусмотрено за повторное нарушение в течение года, – уточняет Роман Чумак.Правда, сейчас уже обсуждается новая норма – уголовная ответственность за «пьяное» вождение, которую недавно отменил Владимир Зеленский. После волны возмущений аварией на Обуховской трассе в Киеве, где из-за пьяного рецидивиста погибла семья из четырех человек, тему снова вернули в плоскость обсуждения, но пока она только на стадии консультаций в Кабмине.Еще одна новация – увеличение срока давности привлечения к ответственности.– Раньше самым распространенным основанием избежать ответственности в случае, если водитель пойман за рулем в алкогольном или наркотическим опьянении, было истечение трехмесячного срока. То есть, если его остановили и в течение трех месяцев суд не принял решение в отношении него (по разным причинам – не вовремя передали протокол или неоднократно возвращали его на дооформление, судья был занят, нарушитель сознательно затягивал рассмотрение дела), то по прошествии этого срока производство закрывалось в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Таким образом, нарушитель фактически освобождается от ответственности, забирает свои права, которые у него изъяли, и ездит себе безнаказанно дальше, – рассказывает Роман Чумак. – И многие пользовались такой уловкой – где-то она срабатывала, где-то не срабатывала. Так вот этим законопроектом предлагается увеличить срок с трех месяцев до одного года. Я двумя руками «за», потому что освобождать человека, который сел пьяным за руль на основании какой-то формальности, – это неправильно.Еще одно нововведение, предусмотренное в законопроекте, касается штрафов.Превышение скорости больше чем на 50 километров в час, согласно законопроекту, «подорожает» почти в семь раз: вместо 510 гривен – 3400.– Это положение тоже достаточно скандальное, учитывая недавно заработавшую систему видеофиксаций нарушений скоростного режима, – замечает Роман Чумак. – Ведь сумма по украинским меркам просто гигантская. Правда, коснется такое ужесточение совсем уже отчаянных гонщиков. К примеру, если по городу разрешено ехать 50 км/ч, то оштрафуют по «сверхтарифу», если водитель едет 100 и более километров в час. Соответственно, на участках, где можно ехать 80 км/ч, 3400 грн заплатят те, кто едет 130 км/ч.Рост штрафов, которые мало кто захочет платить, создает серьезные коррупционные риски – ведь требовать взятку в кустах куда проще, чем на оборудованном пункте контроля за движением, где все снимают камеры.Эксперт замечает, что давно назрела необходимость полностью переписать Кодекс об административных нарушениях – вместо того чтобы вносить в него изменения точечно, по принципу «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится».– А у нас точечно «тушат пожар». Случилось ДТП с пьяным водителем – давайте усилим ответственность за «пьяное» вождение. Завтра еще что-то случилось – давайте там усилим ответственность. А нужно переписать весь кодекс в целом, потому что он еще советский и «недолугий», – считает Роман Чумак.В частности, по словам юриста, существующие в КоАП нормы не дают возможности защититься людям, которые невиновны, зато позволяют легко «отмазаться» виновным.– Например, были случаи, когда людей обвиняли в употреблении алкогольных напитков за рулем, заставив «подышать в трубочку». Водитель в растерянности – он уверен, что не пил. Но ему никто не объясняет, что у него есть возможность поехать в ближайший травмпункт и сдать анализ крови, который покажет истинное положение вещей. И вопрос о неправильных показаниях «трубочки» сразу же снимается – анализ крови всегда в приоритете, – говорит Роман Чумак. – Нередки случаи, когда люди получали фальшивые протоколы. В такой ситуации, например, оказался мой коллега, который в то время, которое было указано в документе, находился совершенно в другом месте. И в таких случаях, опираясь на действующий админкодекс, невозможно защитить человека. Зато у водителя, который неоднократно садился за руль в алкогольном опьянении, есть прекрасная возможность избежать наказания – по прошествии трехмесячного срока.Скандальный законопроект №2695 еще не стал законом, а водители уже рассказывают в соцсетях, что полиция уже начинает тормозить машин вы на предмет «понюхать» и «порешать».Адвокат Роман Лихачев напоминает, что сейчас, согласно действующему Закону «О Национальной полиции», патрульные могут остановить авто в строго определенных случаях:– если водитель нарушил Правила дорожного движения;– если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;– если есть информация о причастности водителя или пассажиров к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения, либо если транспортное средство или груз может быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;– если транспортное средство находится в розыске;– если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;– если необходимо привлечь водителя к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским либо как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;– если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;– если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;– в случае нарушения порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;– если транспортное средство зарегистрировано в другой стране.– При этом, полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки транспортного средства с подробным описанием основания для остановки, – уточняет Роман Лихачев.