Трагедия произошла 27 июля на улице Полтавский Шлях.

Как рассказали в ГСЧС, 27 июля в 18:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Полтавский Шлях. О возгорании сообщили соседи.Прибывшие на место пожара спасатели выяснили, что в комнате горели домашние вещи и диван, а в квартире находилось тело женщины 1949 года рождения"Пожарные в 19:02 локализовали огонь, а в 19:14 окончательно ликвидировали возгорание. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ведомстве.