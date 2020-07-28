ГП Завод имени В.А. Малышева, который входит в госконцерн Укроборонпром, отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ Булат.

Об этом говорится на сайте ГП во вторник, 28 июля.- Мы не только провели заводской ремонт машин из-за технического состояния, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток, - сообщил генеральный директор ГП Завод имени В.А. Малышева Василий Крылас.Восстановленные Булаты успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передано Министерству обороны Украины.БМ Булат - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП Завод имени В.А. Малышева отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали украинской армии более полусотни БМ Булат. Специалисты не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.