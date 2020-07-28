По состоянию на 28 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 2 595 случаев заболевания коронавирусом (27 июля - 2 544 случая).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 176 подозрений на COVID-19, из которых 3 486 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 128 человек, из них 122 - жители Харькова. Также за это время 2 022 пациента выздоровели, 123 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 июля в Украине зафиксировано 919 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине - 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 629 человек умерли, 36 744 пациента выздоровели.