Наука подтверждает влияние многих привычек в существовании человека на долготу его жизни. Некоторые из них кажутся более очевидными: например, сегодня хорошо изучена связь между возможностью жить дольше, здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями.

Но существует один аспект, который все еще вызывает много вопросов у исследователей – он связан со временем пробуждения.Согласно данным, опубликованным в журнале Chronobiology International, люди-«жаворонки» живут дольше «сов».«Более поздний хронотип связан с повышенным риском смертности от всех причин, а также смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - приводит издание вывод, сделанный во время исследования.Его ведущий автор, британский невролог Кристен Л. Кнутсон, вместе с группой специалистов проанализировали данные 433 268 человек возрастом от 38 до 73 лет, полученные из британского биобанка (UK Biobank). Эти сведения собирались на протяжении шести с половиной лет наблюдений. За исследовательский период было зафиксировано 10 534 смерти, из которых 2 127 случаев оказались связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.После учета факторов возраста, пола, курения, индекса массы тела, продолжительности сна и других переменных, ученые обнаружили, что привычка поздно ложиться спать и просыпаться увеличивала для людей риск смерти от любой причины на 10 процентов.- Хотя причины повышенной смертности людей-«сов» остаются неясными, им следует знать: такая особенность образа жизни имеет определенные последствия для их здоровья, - сказала доктор Кнутсон.По словам исследователя, «совы» почти в два раза чаще «жаворонков» страдают психическими расстройствами, на 30 процентов чаще заболевают диабетом. Риск для респираторных заболеваний для просыпающихся поздно увеличивается 23 процента, желудочно-кишечных заболеваний, включая полипы толстой кишки и рак, – на 22 процента.Ученые отмечают, что поздний хронотип, делающий человека «совой», может быть обусловлен генетическим фактором. Но даже с учетом этого рекомендуют корректировать распорядок дня таким образом, чтобы засыпать и просыпаться раньше. Следуя привычке раннего пробуждения, человек получает значительно больше шансов сохранить здоровье на долгие годы, подчеркивают эксперты.«Прежде всего, следуйте регулярному графику – отправляйтесь спать в одно и то же время: это программирует мозг и внутренние часы тела, позволяя привыкнуть к установленной рутине», - дали совет врачи.Также они считают важным прекращать пользоваться гаджетами минимум за час-два до отхождения ко сну.