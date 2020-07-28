В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 8:00 29 июля до 8:00 30 июля будет прекращено водоснабжение.Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительных работ на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Водоснабжение будет прекращено в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;
- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;
- в части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.