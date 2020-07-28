В части Индустриального, Немышлянского и Слободского районов с 8:00 29 июля до 8:00 30 июля будет прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением планово-предупредительных работ на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.Водоснабжение будет прекращено в части Индустриального района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольной, ул. Василия Клочкова, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;- в части Немышлянского района, ограниченной ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;- в части Слободского района, ограниченной ул. Танкопия, пр. Петра Григоренко, пр. Героев Сталинграда, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Танкопия.С полным списком адресов можно ознакомиться здесь Телефон для справок: