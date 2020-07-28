От феерической победы – к феерическому поражению. Рейтинг «Слуги народа» катастрофически падает. Хаос, царящий в центре, передается на места – одни некомпетентные люди назначают других некомпетентных людей. Полный непрофессионализм нынешнего руководителя Харьковщины, неспособность собрать сильную команду, неумение принимать волевые решения привели к тотальной задолженности по зарплатам, безработице, падению инвестиций. Такое мнение высказал политолог, политический аналитик Никита Трачук в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1».

Губернатор провалил борьбу с эпидемией

Уровень задолженности по зарплатам вырос

Безработица выросла втрое

Власть становится некомпетентной

Капитальные инвестиции – заслуга предыдущей власти

«Слуг» ожидает сокрушительное поражение

Интересно посмотреть, кто пройдет в облсовет

– Социологические исследования в Харькове и области проводятся с конца апреля. Что касается двух губернаторов, то буквально на днях опубликованы результаты нового соцопроса группы «Рейтинг», которые показывают, что среди тех, кто определился в своих предпочтениях, рейтинг экс-губернатора Юлии Светличной составляет 53,5%. А у Алексея Кучера – только 5,7%, причем более половины жителей Харьковщины даже не знают, кто он такой. И это спустя восемь месяцев работы на посту руководителя области. Если сравнивать двух губернаторов, становится понятно, что это несопоставимые величины.– Да, время есть. И, возможно, не совсем корректно сравнивать достижения Юлии Светличной за три года и Алексея Кучера за год. Тем не менее тенденции уже видны. Мы можем судить по статистике, что какие-то показатели ухудшаются, какие-то – вообще выглядят катастрофически, как, например, борьба с коронавирусом. Да, от карантина страдают везде и у всех издержки, но даже во время карантина можно существовать по-разному. Можно подстроиться, а можно, как Кучер, провалить борьбу с эпидемией в области.– Если бы да кабы... История не знает сослагательного наклонения. Но мы можем сравнивать какие-то модели поведения. Харьковский регион по показателям летальности от коронавируса – стабильно в числе лидеров по Украине, иногда даже опережает Ивано-Франковск. Вы понимаете? Ивано-Франковск – в тысяче километров от нас, он был наряду с Черновцами одним из первых, где, собственно, начиналась эпидемия. А у нас ее долгое время не было. Вернее, не в таких масштабах, и была возможность подготовиться. Киев лидирует по числу зараженных, но, тем не менее, там летальность ниже. Даже в рамках Украины, как мы видим, можно по-разному бороться с этой проблемой.– Я просто открыл сайт Госстата – годовые и квартальные отчеты. Взял ряд показателей по Харьковскому региону – по инвестициям, по стройкам, по выплатам зарплат и так далее. И сравнил данные на 1 марта 2019 года и на 1 марта 2020 года.Уровень задолженности по зарплатам вырос на 13,5%. На 1 марта 2020 года общая задолженность по Харьковской области составила 2,7 миллиона гривен. И это на предприятиях, которые финансируются из бюджета. Такая ситуация сложилась еще до карантина. Проблемы с задолженностью по зарплатам были всегда, но за последний год ситуация значительно ухудшилась. Я бы отметил еще и то, что предприятия отправляют людей в неоплачиваемый отпуск либо на неполный рабочий день. Соответственно, они получают меньше денег. Таким образом экономятся средства, хотя в бюджете они были заложены и должны поступать на места. Кучер говорит, что проблема связана с перераспределением, что это бюджет децентрализации. Правда, что он вкладывает в свои слова, не совсем понятно. Получается, что децентрализация приводит к задержкам? Но зарплату задерживают месяцами, и долги постоянно растут. А децентрализация, по логике вещей задумывалась, чтобы бюджеты выросли. Бюджет Харькова, например, вырос вдвое. То есть, вроде как бюджеты увеличились, деньги есть, а зарплат нет. Как это происходит, почему?– Да, и бюджет нашего региона – в тройке самых крупных. Поступления на местах выросли практически в два раза, и денег должно быть больше, а значит, должно решаться больше проблем. Однако, как видим, деньги уходят куда-то не туда.– За год безработица выросла почти в три раза. И это еще до пандемии, до карантина. Напоминаю, я использовал данные на 1 марта. А ведь еще летом прошлого года ситуация была вполне благополучной. Но при новой власти количество безработных стало расти, потому что людей отправляли в неоплачиваемые отпуска, сокращали, кто-то сам увольнялся. То есть формула проста: не платят деньги – люди увольняются, растет безработица.– С одной стороны, я не исключаю коррупцию: деньги были, но они просто не дошли и где-то осели. С другой – имеет место банальная некомпетентность и кадровый кризис «зеленой» власти, которая назначает некомпетентных людей. Например, господин Кучер – в прошлом адвокат, он не имеет опыта управления огромным регионом. Как говорится, рыба гниет с головы, и хаос на самой верхушке власти распространяется вниз. Некомпетентный, не понимающий проблем области человек назначает таких же. Вопиющий факт: в период пандемии и карантина на рабочем месте нет руководителя облздрава. Вероятно, такой непрофессионализм сказывается и в распределении денег, они где-то теряются, не доходят. А страдают от такой некомпетентности люди.– Он сам непрофессионален в том, чем занимается. Допустим, если бы я был губернатором, то, не особо разбираясь в делах области, каких людей я бы назначил? Наверное, тех, которые убедили бы меня в том, что они разбираются. Назначения же, которые делал господин Кучер, мне непонятны. Взять хотя бы руководителя облздрава – назначили, уволили, назначили снова, и теперь он почти три месяца пребывает на больничном, лечится где-то в другой области. Или вспомним назначение нового главы аппарата Харьковской ОГА Владимира Клюцевского – чиновника из Херсонской ОГА, замешанного в скандале с «грязными танцами» во время празднования на работе 8 Марта. Он работал в Херсоне, а в Харькове учился 25 лет назад. Какое он имеет к нам отношение? Как этот человек будет руководить аппаратом ХОГА, если он все время работал в Херсоне? Вот так одни некомпетентные люди назначают других некомпетентных людей, и все это по цепочке ведет к хаосу – к невыплате зарплат, безработице, падению инвестиций и так далее.– Вы имеете в виду, что назначают из Киева? Разумеется, есть какие-то вопросы лоббирования. С другой стороны, если ты приходишь на пост, видишь развитие региона, у тебя есть какая-то стратегия, соответственно, нужно отстаивать свою линию, свою точку зрения, продвигать компетентных людей. Безусловно, я допускаю, что существуют некие кулуарные договоренности – это политика. Однако можно все же попытаться найти профессионалов, тем более что они у нас есть. Просто власть становится некомпетентной.– Здесь все не так уж плохо. Однако я бы отметил, что уровень капитальных инвестиций, хоть и остается достаточно высоким, но все же составляет 78% от того, что было год назад. Соответственно, минус 22%.– Однозначно, такие договоренности и связи нарабатываются не за один день. И сейчас, в период карантина и пандемии, все это практически сошло на нет. Тут можно провести аналогию с президентской программой «Большая стройка». В Харьковском регионе в список входит более 20 объектов, из которых на самом деле только один строится с нуля, остальные были начаты еще при предыдущей власти – в 2016–2017 годах – и на момент назначения Кучера на должность главы ХОГА имели степень готовности 85–95%. Однако нынешняя власть почему-то заявляет, что они были возведены в рамках программы «Большая стройка». Я даже не знаю, как это прокомментировать…– Начнем с Харькова. В городе я особой интриги не вижу. «Блок Кернеса – Успешный Харьков» сейчас имеет 30%. Электорат у городского головы стабильный. Думаю, что его электорат еще нарастет, потому что кампанию свою он уже начал, она идет довольно-таки активно, и можно ожидать прироста голосов.На втором месте в Харькове – «Оппозиционная платформа — За жизнь». У этой политсилы сейчас примерно 23%. Опять же, это ядерный электорат. Отмечу, что ОПЗЖ еще не начинала кампанию. Предполагаю, что ее показатели подрастут. В случае грамотно проведенной кампании она может отобрать часть электората у действующего мэра и даже сравняться с его партией.На третьем месте у нас сейчас президентская партия «Слуга народа» с результатом 12,7%.– Вы только представьте, меньше года назад в Харькове результат у «слуг» был 42%, а сейчас осталось около 13%. Потерять 30% за неполный год – это нужно было очень постараться. Победа была феерической и таким же феерическим будет поражение. Думаю, что к выборам их рейтинги просядут примерно до 10%. Меньше вряд ли, потому что всегда есть определенная часть электората, которая голосует за партию власти. Но ведь было больше 40%! Это поражение. Сокрушительное поражение.На четвертом месте в городе – «Блок Светличной «Разом!», более 11%. То есть политическая сила Юлии Светличной практически сравнялась с президентской партией и вполне может ее обогнать, потому что электорат партии власти в какой-то мере пересекается с электоратом госпожи Светличной. К тому же до выборов осталось еще три месяца и очевидно, что одни рейтинги будут падать, а другие – расти.– Ситуация похожая, но у «Слуги народа» в данном случае рейтинг повыше – около 20%. При этом только 6% поддерживают непосредственно Кучера, 30% относятся к нему отрицательно, а 56% вообще не знают, кто это. Таким образом, на первом месте в регионе пока остается «Слуга народа», но думаю, что это не надолго.Блок Кернеса тоже достаточно популярен в области, хотя по объективным причинам меньше, чем в городе. На третьем месте – «Блок Светличной «Разом!» с 15%. И дальше уже идут партии поменьше.Мне было бы интересно посмотреть, кто пройдет в облсовет. Пройдет ли Партия Шария, например, которая откусывает по чуть-чуть и у Кернеса, и у ОПЗЖ, и у «слуг». Партия Шария хочет выдвигать в мэры Харькова Романа Катеринчика, который год назад был в «Слуге народа». Проскочит ли в облсовет «Европейская солидарность», получится ли у Александра Фельдмана завести свою политическую силу? Какие потом образуются коалиции? На все это интересно будет посмотреть.– Если говорить о политтехнологиях, я бы отметил Партию Шария, которая сейчас старательно создает образ жертвы. Представители радикальных организаций окрестили ее чуть ли не главной пророссийской партией, и сейчас на ее представителей проводятся всевозможные атаки. А народ у нас любит жертв, и радикалы, сами того не понимая, повышают шансы этой партии попасть в горсовет и в облсовет. Одному по голове дали, другой в полицию попал, а партия наращивает рейтинги за счет этого.Очень интересным будет «баттл» между Кернесом и Фельдманом, которого выдвигает ОПЗЖ. А вообще в политическом плане наш регион довольно предсказуемый – практически всегда поддерживают одних и тех же. Интрига, наверное, за «оранжевым» лагерем. «Голоса» не слышно – Вакарчук сдался без боя, «Слуга народа» теряет симпатии, «Европейская солидарность» не пользуется особой поддержкой. Будет интересно, сколько Светличной удастся перетянуть голосов из «оранжевого» лагеря, откусить от «Слуги народа», от «Евросолидарности», «Голоса», то есть от патриотически настроенного электората. А в остальном особой интриги я не вижу и не жду.