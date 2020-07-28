Государственная фискальная служба прекратит работу до конца 2020 года. Ликвидация ГФС – одно из требований Европейского Союза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

– Это фактически условие для второго транша, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. – К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования Государственной налоговой службы.Государственный орган, которым заменят ГФС, будет лишен всех силовых полномочий.– Новая служба должна стать не силовой, а интеллектуальной. Она получит доступ к базам данных, ресурсам и будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы, – попытался объяснить функции новой службы Денис Шмыгаль.ГФС была создана в начале 2014 году вместо Министерства доходов и сборов, пишет Liga.net. В 2018 году началась ее реорганизация, а с 1 августа 2019 года, согласно госреестру, главное управление ГФС находится в состоянии приостановки деятельности. На сегодняшний день в структуре ГФС осталась только налоговая милиция. Решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы было принято в конце 2018 года – это было одно из требований Международного валютного фонда для предоставления транша.23 июля в Брюсселе премьер-министр Денис Шмыгаль подписал кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Сумма будет разделена на два транша по 600 млн евро.