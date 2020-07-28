Полиция устанавливает обстоятельства гибели парня.

Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13:25."По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Погибшему на вид 35-45 лет", - прокомментировали в ведомстве.На данный момент информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.