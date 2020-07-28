Как из обычного набора банальных ингредиентов сделать десять креативных блюд? Да очень просто – изобразить десять разных соусов, и с каждым одни и те же продукты заиграют по-новому. Предлагаем варианты основных заправок, на основе которых можно фантазировать и сочинять свои рецепты.

Соусы подразделяются на два вида

За сотню лет «Цезарь» преобразился

Уксус хорошо сочетается с постным маслом

Чем заменить майонез

Салатные заправки – совершенно самостоятельная сфера кулинарного искусства, притом весьма творческая. Если в арсенале у хозяюшки есть хотя бы несколько оригинальных рецептов, ни традиционный обед, ни праздничное застолье ей не страшны – ее блюда будут просто обречены на успех. Соус, во-первых, служит объединяющим началом для абсолютно противоречивых и, казалось бы, плохо сочетаемых ингредиентов. Во-вторых, он способен кардинально поменять вкус блюда. В-третьих, дает огромный простор для творчества.Базовыми продуктами для салатных заправок могут быть различные масла (подсолнечное, оливковое масло, арахисовое, соевое, масло грецких орехов), молочные продукты (сливки, сметана, йогурт), разные виды уксуса (столовый, яблочный, винный), а также майонез, сок лимона или кислых ягод.Соусы для салатов, несмотря на все их многообразие и многоцветие, подразделяются, тем не менее, всего на два основных вида. Сырые овощные блюда любят смесь уксуса и постного масла. Густые заправки, где в главных ролях выступают сметана, сливки, йогурт и прочие загустители, идеально вписываются в так называемые зимние салаты, в которых присутствуют мясо, рыба, птица, вареные корнеплоды. Понятно, что разделение это весьма условное. Тем не менее очевидно, что летом организм требует легкой пищи, а зимой – более плотной.Один из наиболее популярных – соус для салата «Цезарь». Почти за сто лет с момента изобретения он успел сильно измениться и растиражироваться. Сейчас, кроме классического рецепта, существуют сотни других.Попробуем приготовить один из несложных. Взять яйцо, аккуратно иголкой проткнуть скорлупу с тупой стороны, окунуть в кипящую воду буквально на одну минуту, чтобы белок успел схватиться, а желток остался практически сырым. Охлаждаться яйцо должно при комнатной температуре. Выливаем яйцо в посудину, смешиваем с 0,3–0,5 столовой ложки лимонного сока, взбиваем. Добавляем столовую ложку тертого твердого сыра (в идеале – пармезана), перемешиваем. Добавляем чайную ложку горчицы, пропущенный через давилку зубчик чеснока, хорошо взбиваем. Постепенно подмешиваем 2–3 столовые ложки оливкового масла.Таким соусом можно заправлять не только «Цезарь», но и другие, не менее царские салаты – с курицей, мясом, креветками, рыбой.Для летнего салата подойдет заправка на основе винного уксуса. Соединяем в небольшой мисочке две столовые ложки уксуса, 1 чайную ложку горчицы и оставляем на 10–15 минут настаиваться. Аккуратно вливаем шесть столовых ложек растительного масла, не уставая взбивать венчиком (но не слишком уж интенсивно, чтобы смесь не стала чересчур густой). Сдабриваем щепоткой соли и черного перца.Красный винный уксус замечательно сочетается с оливковым, арахисовым (впрочем, как и с любым ореховым) маслом. Подходит для зеленых листовых овощей.Белый винный уксус – более мягкий и хорошо гармонирует с подсолнечным маслом. Удачно подчеркнет вкус любых свежих овощей. Если винного уксуса не нашлось, можно взять обыкновенный столовый либо рисовый, яблочный или свежевыжатый лимонный сок.Есть очень простой рецепт подобной заправки: одну столовую ложку винного уксуса или лимонного сока и три столовые ложки оливкового масла вылить в плотно закрывающуюся емкость, добавить соли-перца и хорошенько взболтать. Можно использовать, кстати, не только для салатов, но и для рыбы, морепродуктов.Вместо майонеза можно использовать заправку на основе муки. Смешать полстакана муки и столько же воды, поставить на огонь до загустения, получившуюся массу охладить. Чтобы избежать противных комочков, муку нужно разводить в чуть подсоленной воде. Добавить немного сахара и соли (примерно по чайной ложке) и взбить. Продолжая взбивать, влить тонкой струйкой три столовые ложки растительного масла, затем добавить столовую ложку лимонного сока и снова взбить.Должен получиться такой себе постный майонез, который можно использовать в тех же салатах, что и традиционный. При желании не возбраняется добавить горчицу.